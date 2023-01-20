مارسيليا يعبر رين بنجاح من قبل beIN SPORTS January 20, 2023 23:21 2:49 دقيقة تفوّق مارسيليا على ضيفه رين بهدف دون مقابل الجمعة في إطار دور الـ32 من منافسات كأس فرنسا لكرة القدم. وبصم متوسط الميدان الدولي الفرنسي ماتيو غندوزي على الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 59.وبذلك بات أولمبيك مارسيليا أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي. الملخصات كأس فرنسا مارسيليا رين -آخر الفيديوهات 2:49 دقيقة مارسيليا يعبر رين بنجاح 2:50 دقيقة لايبتسيش يفرض التعادل على بايرن ميونيخ 0:33 دقيقة إسبانيا تبلغ ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد 7:32 دقيقة خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس ! 1:31 دقيقة كلوب فخور بوصوله للمباراة الألف كمدرب لليفربول 0:31 دقيقة تقارير: سكرينيار وافق على الانتقال إلى سان جيرمان 2:07 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة موريتانيا وأنغولا 0:24 دقيقة اعتقال البرازيلي ألفيس بسبب تجاوزات لا أخلاقية 0:41 دقيقة آرسنال يعلن ضمّ البلجيكي لياندرو تروسار إلى صفوفه 0:31 دقيقة البرازيلي ألفيش رهن الاحتجاز في إسبانيا