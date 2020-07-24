بودبوز يوجه رسالة للجماهير الجزائرية والعربية من قبل beIN SPORTS July 25, 2020 00:12 2:11 دقيقة وجّه نجم الخضر رياض بودبوز رسالة إلى الجماهير الجزائرية والعربية التي تتابعه، مثمناً مدى اهتمامهم به عقب نهائي كأس فرنسا الذي خسره فريقه سانت إيتيان أمام باريس سان جيرمان 1-0 الجمعة. مقابلات باريس سان جيرمان سانت إيتيان رياض بودبوز -آخر الفيديوهات 2:11 دقيقة بودبوز يوجه رسالة للجماهير الجزائرية والعربية 2:43 دقيقة توخيل ينتظر تشخيص حالة مبابي ويدافع عن لاعبيه 3:08 دقيقة أتالانتا يكتفي بالتعادل مع ميلان 3:38 دقيقة مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا 1:11 دقيقة داغبا فخور بلقب كأس فرنسا ويعد بالمزيد 4:41 دقيقة سان جيرمان يتوّج بلقب كأس فرنسا ويخسر مبابي وكيرير 0:18 دقيقة إصابة مبابي تثير قلق الباريسيين قبل موقعة الأبطال 1:13 دقيقة بيران يودّع الملاعب على طريقة زيدان 2:09 دقيقة غوارديولا في حوار حصري على beIN SPORTS 1:00 دقيقة حوار ودّي بين "ماكرون" ولاعبي سان جيرمان