بوتشيتينو يؤكد جاهزية باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو في نهائي كأس فرنسا من قبل beIN SPORTS May 18, 2021 22:06 0:41 دقيقة أكد ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان أن فريقه جاهز لخوض المباراة النهائية لكأس فرنسا أمام موناكو مشيدا في الوقت ذاته بقوة تشكيلة نادي الإمارة. مقابلات باريس سان جيرمان موناكو كأس فرنسا ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة بوتشيتينو يؤكد جاهزية سان جيرمان لمواجهة موناكو 4:06 دقيقة مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع فولهام 0:19 دقيقة تشيلسي 2 - 1 ليستر سيتي | التغطية الخاصة 2:08 دقيقة كريم بنزيمة يعود رسمياً إلى صفوف منتخب فرنسا 0:49 دقيقة مدرب توتنهام يتمسك بوجود كاين مع الفريق 0:48 دقيقة كلوب يُشيد بانتصار ليفربول على وست بروميتش 1:26 دقيقة سولشار يصف عودة الجماهير للملاعب بالأمر الإيجابي 1:09 دقيقة كوفاتش يقرّ بصعوبة مواجهة باريس سان جيرمان 0:43 دقيقة دعوات جديدة لإلغاء أولمبياد طوكيو 2020 0:46 دقيقة ماراثون نيويورك يعود من جديد بمشاركة قياسية !