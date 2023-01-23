باريس سان جيرمان يلاقي بيي دو كاسيل في كأس فرنسا January 23, 2023 09:25 4:00 دقيقة يرحل باريس سان جيرمان إلى لونس لمواجهة الفريق الهاوي بيي دو كاسيل الذي ينشط في القسم السّادس محلياً وذلك في آخر مواجهات دور الـ32 من مسابقة كأس فرنسا. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان كأس فرنسا -آخر الفيديوهات 6:54 دقيقة دجوكوفيتش يعبر بسهولة إلى ربع النهائي 4:00 دقيقة باريس سان جيرمان يلاقي بيي دو كاسيل في كأس فرنسا 7:05 دقيقة روبليف يهزم رون ويصل إلى ربع النهائي 5:25 دقيقة سابالينكا تتأهل بسهولة وغارسيا تخرج 3:45 دقيقة ريال مدريد يحقق فوزاً ثميناً أمام أتليتيك بيلباو 0:29 دقيقة ليل يتأهل إلى ثمن نهائي كأس فرنسا 1:43 دقيقة لقاء خاص مع مصطفى شوبير 2:41 دقيقة برشلونة يواصل تحقيق نتائجه الجيدة ويفوز على خيتافي 5:02 دقيقة آرسنال يحقق فوزا مثيرا على يونايتد ويبتعد بالصدارة 6:31 دقيقة بوروسيا دورتموند يحقق فوزاً صعباً على أوغسبورغ