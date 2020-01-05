وخاض نادي العاصمة المباراة بغياب العديد من نجومه أبرزهم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي والأرجنتيني أنخل دي ماريا كما تجري العادة في مباريات الكأس، قبل عودة عجلة الدوري إلى الدوران مع انتهاء فترة الاستراحة الشتوية في العاشر من الشهر الحالي، حيث يستضيف موناكو في الثاني عشر منه.

وهدد سان جيرمان، وصيف البطل رين وحامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (12 من أصل 17 مباراة نهائية)، باكراً برأسية للألماني ثيلو كيهرر تصدى لها الحارس علي لوتومبا، تابعها نياننزو كواسي إلا أن الدفاع أنقذها في الثانية الأخيرة من على خط المرمى (24).

افتتح نادي العاصمة التسجيل بعد تبادل مميز بين الإسباني أندر هيريرا وكولان داغبا قبل أن تصل الكرة إلى الأخير على الجهة اليمنى داخل المنطقة، مررها إلى الفرنسي الجزائري الأصل عادل عوشيشي الذي راوغ منافسه وسدد بيسراه في المرمى (30)، مسجلاً عن 17 عاماً هدفه الأول مع الكبار.

وفرط ليناس مونليري بفرصة معادلة النتيجة بعدما أهدر إيدريسا كانوتي ركلة جزاء تصدى لها الحارس الإسباني سيرخيو ريكو (40)، لينطلق على إثرها سان جيرمان في هجمة مرتدة أسفرت عن هدف للأوروغوياني إدينسون كافاني الذي شارك أساسياً للمرة الأولى منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة بعد تمريرة من الألماني يوليان دراكسلر (41).

وارتبط كافاني (32 عاماً)، الهداف التاريخي لسان جيرمان، بالرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية، لاسيما بعدما أبعده المدرب الألماني توماس توخيل عن التشكيلة الأساسية لبطل فرنسا في الموسمين الماضيين، بعد عودته في تشرين الأول/أكتوبر من إصابة تعرض لها أواخر آب/أغسطس الماضي أبعدته عن المنافسات.

وقد أفادت تقارير صحفية إسبانية في الأسبوعين الأخيرين إلى إمكانية انتقال المهاجم إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسجل كافاني هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعدما وصلته الكرة إلى داخل المنطقة من دراكسلر، إلا أنه خسرها لصالح الدفاع قبل أن يقتنصها الألماني ويمررها على طبق من فضة إلى الأوروغوياني الذي أسكنها الشباك (60).

تحول بعدها كافاني إلى صانع اللعب بعد أن مرر الكرة إلى الإسباني بابلو سارابيا داخل المنطقة، فعزز الأخير تقدم الضيوف بهدف رابع (63)، قبل أن يسجل سارابيا أيضاً الهدف الخامس لفريقه بتسديدة صاروخية بيسراه من على حدود منطقة الجزاء (69).

واختتم الضيوف مهرجان الأهداف عبر الكاميروني ايريك ماكسيم شوبو-موتينغ الذي تابع الكرة على باب المرمى بعد تسديدة من كافاني، أفلتت من الحارس بعدما أوقفها (87).

