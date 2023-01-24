النجم الفرنسي كيليان مبابي يواصل عروضه الملفتة من قبل beIN SPORTS January 24, 2023 15:32 1:57 دقيقة بعدما تربّع على عرش الهدافين في كأس العالم FIFA قطر 2022™ لا يزال النجم الفرنسي كيليان مبابي يخطف الأنظار بتألقه أيضا مع فريقه باريس سان جيرمان وذلك بعدما سجل خماسية في مباراة واحدة لأول مرة في مسيرته الاحترافية. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان كأس فرنسا كيليان مبابي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة نخبة النجوم في نسخة 2023 من قطر إكسون موبيل 1:57 دقيقة النجم الفرنسي كيليان مبابي يواصل عروضه الملفتة 0:29 دقيقة البرتغالي سانتوش مدرباً لمنتخب بولندا 0:42 دقيقة مصادر لصحيفة سعودية: النصر حصل على توقيع مودريتش 0:51 دقيقة بيلد تتناول تصريحات مدرب بايرن ميونيخ ناغلسمان 5:03 دقيقة تسيتسيباس يبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2:38 دقيقة منزل ميسي...مزار لعشاق الأسطورة الأرجنتينية 0:44 دقيقة ذان صن: إيفرتون اتصل بالمدرب مارسيلينو غارثيا 0:34 دقيقة نيوكاسل...حصان الدوري يتطلع لإثبات نفسه في الرابطة 3:18 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 18