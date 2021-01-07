لانوس يحسم ذهاب نصف نهائي سود أمريكانا أمام سارسفيلد من قبل beIN SPORTS January 7, 2021 14:33 0:37 دقيقة حسم لانوس الأرجنتيني مواجهة ذهاب نصف نهائي كوبا سود أمريكانا أمام مواطنه فيليز سارسفيلد بهدف دون مقابل. تقارير إخبارية لانوس كأس سودأمريكانا -آخر الفيديوهات 2:57 دقيقة ماريفالدو سيلفا.. أفضل مشجع في عام 2020 0:42 دقيقة دو فيلييرز يفوز بالمرحلة الخامسة والعطية رابعاً 2:18 دقيقة شاهد أجمل لقطات أمسية الـ"NBA" 1:11 دقيقة بوتشيتينو يتحدث عن التعادل أمام سانت إتيان 0:37 دقيقة لانوس يحسم ذهاب نصف نهائي سود أمريكانا 2:43 دقيقة حصيلة المواجهة الأرجنتينية – البرازيلية 1:44 دقيقة بوكا جونيورز يفشل في تحقيق الفوز على سانتوس 2:20 دقيقة سيكسرز يواصل تقديم عروضه القوية 3:53 دقيقة بوتشيتينو يستهل مشواره مع سان جيرمان بتعادل 4:58 دقيقة برشلونة يرتقي للمركز الثالث بفوزه الثمين على بلباو