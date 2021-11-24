كأس ديفيس: دجوكوفيتش ومدفيديف لاختتام موسم مميز

سيكون اللاعبان أبرز الأسماء المشاركة في البطولة التي ستفتقد للعديد من الوجوه الكبيرة، على وجه الخصوص رافايل نادال الذي ستحرمه الإصابة من مساعدة إسبانيا في الحفاظ على اللقب الذي حققته في 2019 قبل أن تلغى نسخة العام 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وسيغيب عشرة من اللاعبين المصنفين الـ15 الأوائل عن البطولة.

وسبق أن أعلن الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً المتوج الاسبوع الماضي بلقب دورة "ايه تي بي" الختامية، غيابه عن البطولة.

ويغيب أيضاً الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع بسبب الاصابة، الكنديان فيليكس أوجيه-ألياسيم (11) بداعي الإصابة ودنيس شابوفالوف (14) من أجل الراحة، إضافة الى النمساوي دومينيك تيم (15) الذي لم يتعاف من إصابته. فيما يعود سبب غياب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (4)، النرويجي كاسبر رود (8)، البولندي هوبرت هوركاش (9) والأرجنتيني دييغو شفارتسمان (13) الى عدم تأهل منتخبات بلادهم.

وتقسّم المنتخبات الـ18 الى ست مجموعات من ثلاثة منتخبات.

حققت صربيا اللقب مرة واحدة في تاريخها عام 2010 بقيادة دجوكوفيتش المتوج هذا الموسم بثلاثة ألقاب كبرى، فيما أحرزته روسيا مرتين بغياب مدفيديف.

وسيكون المنتخب الروسي من أبرز المرشحين للفوز باللقب للمرة الثالثة بعد 2002 و2006، مع وجود مدفيديف وصيف الدورة الختامية وحامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وأندري روبليف (الخامس)، أصلان كاراتسيف (18) وكارن خاتشانوف (29).

وتبدو إيطاليا في موقع جيد حتى من دون بيريتيني بوجود مزيج من عنصري الشباب والخبرة مع يانيك سينر العاشر عالميًا (20 عامًا) ولورنتسو موزيتي (19 عامًا) إضافة الى فابيو فونيني ولورنتسو سونيغو.

وتُقام النهائيات من 25 تشرين الثاني/نوفمبر حتّى 5 كانون الأول/ديسمبر، على أن تتوزع المباريات بين ثلاث مدن هي العاصمة الاسبانية مدريد وإنسبروك النمساوية (خلف أبواب موصدة بعد فرض هذا الاسبوع إغلاق شامل بسبب الجائحة)، وتورينو الإيطالية.

وتستضيف المدن الثلاث منافسات مجموعتين من أصل ست، في حين تستقبل مدريد مواجهتين في ربع النهائي مقابل واحدة لكل من تورينو وإنسبروك. أما الدوران نصف النهائي والنهائي فتستضيفهما العاصمة الإسبانية.

