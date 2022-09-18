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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس ديفيس

ألكاراث يقود إسبانيا إلى ربع نهائي كأس ديفيس

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قاد الإسباني كارلوس ألكاراث المصنف أوّل عالمياً منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ديفيس للفرق بفوزه على الكوري الجنوبي كوون سونوو (74 عالمياً) بنتيجة 6-4 و7-6 (7-1) الأحد في فالنسيا.

Reuters

وبعد الخسارة المفاجئة أمام كندا 1-2 الجمعة، حيث سقط ألكاراث أمام الكندي فيليكس أوجييه-ألياسيم (13 عالمياً)، فرض المنتخب الاسباني نفسه أمام كوريا الجنوبية مع نهاية مباراتي الفردي بنتيجة 2-صفر.

وغاب ألكاراث المتوّج الأسبوع الماضي بلقب فلاشينغ ميدوز عن المواجهة الأولى لإسبانيا في المجموعة الثانية، والتي تغلبت فيها على صربيا من دون نجمها الغائب نوفاك دجوكوفيتش 3-صفر.

وتصدرت إسبانيا مجموعتها أمام كندا الضامنة تأهلها، وصعدت إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام في تشرين الثاني/نوفمبر على أرضها في ملقة، فيما خرجت صربيا من دور المجموعات.
 

كأس ديفيس كارلوس ألكاراث
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