ألكاراث يقود إسبانيا إلى ربع نهائي كأس ديفيس

وبعد الخسارة المفاجئة أمام كندا 1-2 الجمعة، حيث سقط ألكاراث أمام الكندي فيليكس أوجييه-ألياسيم (13 عالمياً)، فرض المنتخب الاسباني نفسه أمام كوريا الجنوبية مع نهاية مباراتي الفردي بنتيجة 2-صفر.

وغاب ألكاراث المتوّج الأسبوع الماضي بلقب فلاشينغ ميدوز عن المواجهة الأولى لإسبانيا في المجموعة الثانية، والتي تغلبت فيها على صربيا من دون نجمها الغائب نوفاك دجوكوفيتش 3-صفر.

وتصدرت إسبانيا مجموعتها أمام كندا الضامنة تأهلها، وصعدت إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام في تشرين الثاني/نوفمبر على أرضها في ملقة، فيما خرجت صربيا من دور المجموعات.

