موقعة واعدة تجمع المنتخب السوري بنظيره التونسي من قبل beIN SPORTS December 3, 2021 11:26 2:48 دقيقة يلاقي المنتخب السوري نظيره التونسي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لحساب كأس العرب FIFA قطر 2021™. تقارير إخبارية المنتخب السوري المنتخب التونسي كأس العرب FIFA قطر 2021™ كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة زياش: "الفريق متعطش دائماً لحصد الألقاب" 0:30 دقيقة كاريك يقرر مغادرة نادي مانشستر يونايتد 1:12 دقيقة العابد يتحدّث عن استاد لوسيل 6:57 دقيقة المؤتمر الصحافي للمنتخب المغربي قبل مواجهة الأردن 2:56 دقيقة مواجهة موريتانيا والإمارات بطموحات متباينة 2:48 دقيقة موقعة واعدة تجمع المنتخب السوري بنظيره التونسي 2:43 دقيقة قمّة منتظرة بين المنتخب القطري ونظيره العماني 2:43 دقيقة مباراة عمان وقطر – التغطية الخاصة 2:37 دقيقة مواجهة مرتقبة بين البحرين والعراق 1:45 دقيقة تعيين رالف رانغنيك بعيون نجوم مانشستر يونايتد