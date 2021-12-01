وتطمح كتيبة المدرب مجيد بوقرة للانطلاق بقوّة في المنافسة معتمدة على خبرة لاعبين مثل بغداد بونجاح ويوسف بلايلي.
فيما يأمل صقور الجديان في صنع المفاجأة و الظفر بالنقاط الثلاث.
لا تفوت مشاهدة المواجهة المرتقبة مجاناً على beIN SPORTS 1 وbeIN SPORTS 2.
وتطمح كتيبة المدرب مجيد بوقرة للانطلاق بقوّة في المنافسة معتمدة على خبرة لاعبين مثل بغداد بونجاح ويوسف بلايلي.
فيما يأمل صقور الجديان في صنع المفاجأة و الظفر بالنقاط الثلاث.
لا تفوت مشاهدة المواجهة المرتقبة مجاناً على beIN SPORTS 1 وbeIN SPORTS 2.
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