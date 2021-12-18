وجاء ترتيب أفضل اللاعبين على الشكل التالي:
- أفضل لاعب في البطولة الجزائري ياسين براهيمي
- ثاني أفضل لاعب في البطولة الجزائري يوسف بلايلي
- ثالث أفضل لاعب في البطولة القطري أكرم عفيف
- أفضل حارس في البطولة الجزائري رايس مبولحي (القفاز الذهبي)
- هداف البطولة التونسي سيف الدين الجزيري (4 أهداف) لعب 510 دقيقة.
- ثاني أفضل هداف في البطولة الجزائري ياسين براهيمي (3 أهداف، تمريرة حاسمة واحدة)لعب 581 دقيقة.
- ثالث أفضل هداف في البطولة الأردني يزن النعيمات (3 أهداف) لعب 167 دقيقة.
- جائزة اللعب النظيف ذهبت للمنتخب المغربي