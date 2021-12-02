شاهد وقائع المؤتمر الصحافي لمدرب المنتخب الإماراتي فان مارفيك وطحنون الزعابي قبل مواجهة موريتانيا من قبل beIN SPORTS December 2, 2021 15:28 6:20 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحافي لمدرب المنتخب الإماراتي فان مارفيك واللاعب طحنون الزعابي قبل مواجهة نظيره الموريتاني غداً الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™. مقابلات بيرت فان مارفيك كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 6:20 دقيقة المؤتمر الصحافي لفان مارفيك وطحنون الزعابي 9:43 دقيقة المؤتمر الصحافي لتيتا فاليريو وإبراهيم عالمة 8:55 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب "المرابطين" 3:44 دقيقة تعرّف على آخر أخبار المنتخب القطري 2:50 دقيقة اجتماع مرتقب لرابطة الأندية الأوروبية 1:00 دقيقة غرافينا: "مهمة إيطاليا ستكون معقدة" 2:49 دقيقة برينتفورد ضيفاً على توتنهام 2:58 دقيقة قمّة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وأرسنال 1:49 دقيقة NBA - أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز على هورنتس