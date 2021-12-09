بونجاح يشارك في حصة تدريبية قبل مواجهة المغرب من قبل beIN SPORTS December 9, 2021 22:34 0:32 دقيقة شهدت الحصة التدريبية التي أجراها المنتخبُ الجزائري استعدادا لمواجهة المغرب في ربع النهائي مشاركة مهاجم السد القطري بغداد بونجاح. تقارير إخبارية بغداد بونجاح المنتخب الجزائري كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 3:09 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة لاتسيو أمام غلطة سراي 0:32 دقيقة بونجاح يشارك في حصة تدريبية قبل مواجهة المغرب 2:45 دقيقة موقعة ليون وغلاسكو تنتهي بالتعادل 4:25 دقيقة نابولي يحقق فوزاً ثميناً على ليستر سيتي 3:52 دقيقة دوري المؤتمر: روما يحجز بطاقته إلى ثمن النهائي 4:43 دقيقة فياريال ينتزع بطاقة العبور إلى دور الـ16 1:33 دقيقة سانشيز وفان مارفيك يتحدثان عن مباراة قطر والإمارات 8:02 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لعمان قبل مواجهة تونس 5:15 دقيقة الكبير يطالب لاعبيه بالقتال على أرضية الملعب 0:48 دقيقة بنعطية يعلن اعتزاله اللعب نهائياً