الفقرة التحكيمية لمباراة تونس وموريتانيا من قبل beIN SPORTS November 30, 2021 14:25 3:08 دقيقة شاهد أبرز اللقطات التحكيمية في مباراة تونس وموريتانيا مع خبير التحكيم بقنوات beIN SPORTS جمال الغندور. تقارير إخبارية موريتانيا تونس كأس العرب FIFA قطر 2021™ كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 3:08 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة تونس وموريتانيا 0:44 دقيقة منذر الكبير يشيد بأداء لاعبي تونس أمام موريتانيا 0:45 دقيقة الجزيري: كنا مصممين على الفوز في أول مباراة 5:32 دقيقة تونس تتغلّب على موريتانيا بخماسية 3:40 دقيقة ميسي: "الجائزة استثنائية وخاصة بالنسبة لي" 0:19 دقيقة ميسي يتوّج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه 0:30 دقيقة دوناروما يتوج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى 0:31 دقيقة أليكسيا بوتياس تحصل على جائزة الكرة الذهبية 6:31 دقيقة ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل مهاجم 0:25 دقيقة بيدري يتوج بجائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد