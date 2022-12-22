ياسر المسحل يشيد بنجاح دولة قطر في تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS December 22, 2022 15:02 2:30 دقيقة أشاد ياسر المسحل، رئيسُ الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالنجاحِ المبهر لدولةِ قطر في تنظيمِ كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات منتخب السعودية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:41 دقيقة قمّة مرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول 2:30 دقيقة المسحل يشيد بنجاح دولة قطر في تنظيم كأس العالم 3:59 دقيقة مانشستر يونايتد يتجاوز بيرنلي في كأس الرابطة 1:23 دقيقة beIN SPORTS تواصل كتابة التاريخ 1:00 دقيقة فيرون: "ميسي في نفس مكانة مارادونا" 2:55 دقيقة 4 ملايين أرجنتيني يحتفلون باستقبال أبطال العالم 1:43 دقيقة اشتباكات بين المشجعين وعناصر الشرطة في بوينس آيرس 0:48 دقيقة رونالدينيـو في لقاء حصريّ مع beIN SPORTS 16:18 دقيقة العاهل المغربي محمد السادس يستقبل المنتخب المغربي 20:10 دقيقة وصول المنتخب المغربي إلى العاصمة الرباط