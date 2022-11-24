قال فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر في مؤتمر صحفي اليوم الخميس قبل مواجهة السنغال في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ إن فريقه استعد لهذه المواجهة مضيفاً أنه سيعدّل على طريقة اللعب.

وأضاف مدرب العنابي: "نريد أن نتأهل للدور المقبل ونأمل أن نحقق الفوز وسنحاول تجاوز ضغط المباراة الافتتاحية وعلينا أن نظهر مستوانا التنافسي".

وتابع سانشيز: "حضّرنا مطولاً من أجل منافسات كأس العالم وكرة القدم القطرية ستواصل التطور بعد المنافسات".

من جهته قال اللاعب اسماعيل محمد إن الفريق طوى صفحة المباراة الماضية وبدأ الاستعداد لمواجهة السنغال لافتاً أنهم يحتاجون مزيداً من الدعم والمؤازرة الجماهيرية.

ويبحث العنابي عن الإبقاء على حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور الثاني عن مجموعته، بعدما كان قد استهل المشوار بخسارة مفاجئة أمام المنتخب الإكوادوري بهدفين دون رد في مباراة الافتتاح، فيما لقي المنتخب السنغالي المصير نفسه عندما سقط بالنتيجة ذاتها أمام هولندا الاثنين.

