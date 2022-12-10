وزيرة الرياضة الفرنسية: "علينا أن نرفع القبعة لدولة قطر لنجاحها في تنظيم كأس العالم" من قبل beIN SPORTS December 10, 2022 22:31 1:15 دقيقة أشادت أميلي أوديا – كاستيرا، وزيرة الرياضة الفرنسية، بالنجاح الباهر الذي حققته دولة قطر في تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة وزيرة الرياضة الفرنسية تشيد بقطر 1:56 دقيقة المنتخب الفرنسي يطيح بمنتخب إنكلترا من ربع النهائي 0:56 دقيقة النصيري: "فرحنا الشعب المغربي" 1:47 دقيقة الركراكي يشيد بإنجاز المنتخب المغربي 4:57 دقيقة فرحة لاعبي المنتخب المغربي بالتأهل إلى نصف النهائي 2:10 دقيقة دموع كريستيانو رونالدو 2:19 دقيقة السعادة تغمر أوناحي وبوفال 4:51 دقيقة المغرب يصنع التاريخ ويعبر إلى نصف النهائي باقتدار 2:51 دقيقة المنتخب الإنكليزي ينهي استعداداته لمواجهة فرنسا 3:30 دقيقة الديوك يضعون لمساتهم الأخيرة قبل مواجهة إنكلترا