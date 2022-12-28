هييرو: "النسخة الأخيرة من كأس العالم لا تقارن بغيرِها من النسخ السابقة" December 28, 2022 14:16 1:47 دقيقة قال فيرناندو هييرو نجم الكرة الإسبانية سابقاً إنّ كأس العالم FIFA قطر 2022™ كانت مميزة من عدة جوانب مضيفاً أنّ النسخة الأخيرة من كأس العالم لا تقارن بغيرِها من النسخ السابقة. مقابلات فرناندو هييرو كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:47 دقيقة هييرو: النسخة الأخيرة من المونديال لا تقارن بغيرها 3:07 دقيقة تخوّف في يوفنتوس خلال الاجتماع السنوي 0:45 دقيقة ديلي ميل تسلط الضوء على رحيل جونيور إلى ريال مدريد 1:45 دقيقة برايثوايت يصف مواجهة برشلونة بالأمر الاستثنائي 0:41 دقيقة اليابان تكافئ مدرب المنتخب مورياسو بتمديد عقده 0:52 دقيقة المغرب يهدد بعدم المشاركة ببطولة إفريقيا للمحليين 3:02 دقيقة باريس سان جيرمان يبحث عن الفوز أمام ستراسبورغ 3:29 دقيقة مباراة بطموحات مختلفة بين مانشستر سيتي وليدز 5:13 دقيقة يونايتد يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم نوتينغهام 3:41 دقيقة تشلسي يستعيد ذاكرة الانتصارات ويهزم بورنموث