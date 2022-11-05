وزير الخارجية القطري أوضح أن هناك الكثير من النفاق في الهجمات التي تتجاهل كلّ الإنجازات التي حققتها البلاد، والتي يتم تسويقها من قبل عدد قليل من الناس في عشرة بلدان على الأكثر، والذين لا يمثلون على الإطلاق بقية العالم مؤكدا في الوقت ذاته أن قطر من أكثر البلدان أمانا في العالم وستكون هذه البطولة واحدة من أكثر البطولات أمانا في التاريخ.

وزير الخارجية القطرية قال إن بعض الأشخاص لايقبلون أن تقوم دولة صغيرة في الشرق الأوسط باستضافة مثل هذا الحدث العالمي.

وبيّن الوزير القطري أن الأرقام التي تنشر حول عدد الوفيات خلال العمل في منشآت كأس العالم كاذبة ومُضللة لأن غالبية الوفيات في قطر ليست مرتبطة بالعمل في الملاعب مؤكدا في الوقت ذاته أن كرة القدم ملك للجميع و ليست حكرا على النخب، لأن أربعمائة وخمسين مليون عربي مسرورون لأن كأس العالم ستقام أخيرا في منطقتهم.