أنعشت الأرجنتين آمالها في التأهل إلى ثمن النهائي بفوزها على المكسيك 2-0 يوم السبت في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وبدا الضغط واضحاً على الأرجنتين بعد الخسارة أمام السعودية إذ كانت ستودع البطولة بشكل رسمي في حال خسارتها أمام المكسيك.

ولم يقدم زملاء ميسي أداءً مقنعاً على مدار ستين دقيقة قبل أن يفتتح نجم باريس سان جيرمان التسجيل في الدقيقة الرابعة والستين من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف البديل فرنانديز الهدف الثاني بطريقة رائعة مستفيداً من تمريرة ميسي قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ميسي يعادل رقم مارادونا بتسجيله الهدف الثامن مع الأرجنتين في كأس العالم ليصعد للمركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للأرجنتين في كأس العالم.

التغطية المباشرة لمباراة الأرجنتين والمكسيك

نهاية المباراة بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد.

الحكم يعلن عن ست دقائق كوقت بدل عن الضائع.

هدف 87: فرنانديز يضيف الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد تمريرة من ميسي.

خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي وغياب للفرص الخطيرة من الفريقين.

دق 70: مولينا يهدر فرصة الهدف الثاني بتسديدة تبتعد عن المرمى.

هدف 64: ميسي يهدي الأرجنتين هدف التقدم من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

دق 63: أداء الأرجنتين المتوسط يدفع سكالوني لإخراج مارتينيز وإشراك الشاب ألفاريز.

دق 51: ميسي يحاول من ركلة ثابتة ولكن كرته تعلو المرمى.

دق 47: منتخب المكسيك يبدأ الشوط الثاني مهاجماً بانتظار ردة الفعل الأرجنتينية.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف.

دق 45+5: فيغا يسدد من خارج منطقة الجزاء كرة بعيدة عن المرمى.

دق 45: أخطر فرص المباراة تأتي من تسديدة فيغا لكن مارتينيز ينقذ الأرجنتين.

دق 40: مارتينيس يخطئ في تحويل الكرة من ضربة رأس إلى المرمى.

دق 34: كرة عرضية من ميسي وأوتشوا يسيطر على الموقف.

الأرجنتين بعيدة عن مستواها ولا تزال عاجزة عن تشكيل الخطورة رغم وصولنا إلى الدقيقة العشرين.

دق 10: المكسيك كادت تباغت الأرجنتين ولكن الكرة العرضية تمر من أمام الجميع دون متابعة.

دق 8: المكسيك تبدأ التقدم للمناطق الهجومية وتحصل على الركنية الأولى التي لم تسفر عن شيء.

الأرجنتين الطرف الأفضل في أول خمس دقائق والمكسيك تعتمد على الهجمات المرتدة.

انطلاق صافرة البداية.

القائمة الرسمية - الأرجنتين والمكسيك