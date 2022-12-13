وقال ميسي: "في الواقع تمر في ذهني العديد من الخواطر. نشعر بالفخر بكل هذا، كما قلنا أن الجماهير التي هنا كالعائلة. رأيتم المباراة حققنا ما أردناه، في الواقع كما قلت منذ البداية، نحن هنا للاستفادة من كأس العالم، وكنت على ثقة بهذه المجموعة. منذ زمن لم نستمتع كما استمتعنا اليوم، منذ وصلنا إلى المونديال، سنمضي قدماً حتى لا نخيب آمال الأرجنتينيين وثقتهم".

وتابع: "إنه أمر جنوني. سنلعب نهائياً آخر، وعلينا أن نستمتع بذلك. الآن أتذكر عائلتي وهو الأهم بالنسبة لي. يفعلون كل ما في وسعهم من أجلي، مررنا بالسراء والضراء والآن سنستفيد مع الجميع مع كل الأرجنتينيين".

وكان المنتخب الأرجنتيني استهل مشاركته في كأس العالم بخسارة صادمة أمام السعودية (1-2) قبل أن يستعيد توازنه ويهزم المكسيك وبولندا بنفس النتيجة (2-صفر) ثم أستراليا (2-1) في دور الستة عشر وهولندا بركلات الترجيح بعد التعادل معها (2-2) في ربع النهائي.

وسيواجه منتخب الأرجنتين في النهائي الذي سيحتضنه استاد لوسيل أيضاً في 18 ديسمبر، الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا الأربعاء.