مباراة كرواتيا وبلجيكا بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة كرواتيا وبلجيكا بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

موعد مباراةكرواتيا وبلجيكا

البث المباشر لمباراة كرواتيا وبلجيكا هو اليوم الخميس في الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراةكرواتيا وبلجيكا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 2

مشاهدة مباراة كرواتيا وبلجيكا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.