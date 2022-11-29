مشاهدة مباراة بولندا والأرجنتين في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة بولندا والأرجنتين؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة بولندا والأرجنتين الأربعاء.

المنتخب الأرجنتيني الثاني على لائحة ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة، يسعى جاهداً لتخطي عقبة بولندا وحسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ فيما يكفي المنتخب البولندي التعادل للتأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد أن يكون قد وصل إلى النقطة الخامسة.

مباراة بولندا والأرجنتين- معلومات البث المباشر

البث المباشر لمباراة بولندا والأرجنتين سيكون الأربعاء الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة في إستاد 974 على قناة beIN SPORTS MAX 2.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الأرجنتين وبولندا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الأرجنتين وبولندا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

