مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة السعودية والمكسيك الأربعاء.

المنتخب السعودي يبحث عن الفوز من أجل ضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف الأرجنتين الثانية فيما تعد مهمة المكسيك أكثر تعقيداً إذ تتواجد في المركز الرابع بنقطة وحيدة.

مباراة السعودية والمكسيك- معلومات البث المباشر

البث المباشر لمباراة السعودية والمكسيك سيكون الأربعاء الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة في إستاد لوسيل على قناة beIN SPORTS MAX 1.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة السعودية والمكسيك بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة السعودية والمكسيك أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

