تعد مباراة البرازيل وسويسرا إحدى أهم مباريات اليوم نظراً لبحث الفريقين عن الانتصار الثاني في البطولة.

موعد مباراة البرازيل وسويسرا

البث المباشر لمباراة البرازيل وسويسرا هو يوم الاثنين 28 نوفمبر في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة البرازيل وسويسرا ستكون منقولة مباشرة على beIN SPORTS MAX 1

مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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