مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

معلومات البث المباشر لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

المنتخب البرازيلي بطل العالم 5 مرات والذي صعد إلى ثمن النهائي في " قطر 2022™" يسعى جاهداً إلى تخطي نظيره منتخب كوريا الجنوبية والتأهل إلى الدور ربع النهائي فيما يبحث المنتخب الكوري عن مواصلة مفاجآته وتسطير تاريخ رائع للكرة الكورية والتأهل إلى ربع النهائي لثاني مرة في تاريخ الفريق.

البرازيل وكوريا الجنوبية – معلومات البث المباشر

• مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ستذاع مساء الاثنين الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2022

• موعد بث مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية سيكون في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية ستذاع عبر قناة beIN SPORTS MAX 2

• كما ستكون المواجهة المرتقبة مذاعة على الإنترنت عبر beIN CONNECT

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