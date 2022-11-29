مشاهدة مباراة تونس وفرنسا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة تونس وفرنسا؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة تونس وفرنسا في واحدة من أهم مباريات اليوم الأربعاء.

وتمثل مشاهدة مباراة تونس وفرنسا على ستاد المدينة التعليمية في بث مباشر الأربعاء أهمية كبيرة نظراً للصراع المحتدم في المجموعة الرابعة.

مباراة تونس وفرنسا - مباشر

البث المباشر لمباراة تونس وفرنسا سيكون الأربعاء في الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر الساعة 18:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS MAX 1.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة تونس وفرنسا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة تونس وفرنسا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.