مباراة البرتغال وأوروغواي بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة البرتغال وأوروغواي بث مباشر وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة البرتغال وأوروغواي

البث المباشر لمباراة البرتغال وأوروغواي هو يوم الاثنين 28 نوفمبر في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة البرتغال وأوروغواي ستكون منقولة مباشرة على beIN SPORTS MAX 2

مشاهدة مباراة البرتغال وأوروغواي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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