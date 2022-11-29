مشاهدة مباراة أستراليا والدنمارك في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة أستراليا والدنمارك؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة أستراليا والدنمارك في واحدة من أهم مباريات اليوم الأربعاء.

وتمثل مشاهدة مباراة أستراليا والدنمارك على ستاد الجنوب في بث مباشر الأربعاء أهمية كبيرة نظراً للصراع المحتدم في المجموعة الرابعة.

مباراة أستراليا والدنمارك - مباشر

البث المباشر لمباراة أستراليا والدنمارك سيكون الأربعاء في الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر الساعة 18:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS MAX 2.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة أستراليا والدنمارك بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة أستراليا والدنمارك أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.