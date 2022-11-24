مشاهدة مباراة ويلز وإيران

معلومات البث المباشر لمباراة ويلز وإيران

مشاهدة مباراة ويلز وإيران فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة واعدة بالتشويق والإثارة.

وفرضت مباراة ويلز وإيران نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لرغبة المنتخبين في انتزاع النقاط الثلاث والبقاء ضمن ركب المرشّحين لبلوغ ثاني أدوار كأس العالم FIFA قطر 2022™.

مباراة ويلز وإيران - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ويلز وإيران مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1.

وستبث مباراة ويلز وإيران اليوم الجمعة على الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة.