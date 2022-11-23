وانتهت مواجهة المنتخب الكرواتي مع نظيره المغربي من دون أهداف اليوم الأربعاء في افتتاح مباريات المجموعة السادسة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وأضاف مودريتش: "لم نأتِ إلى هنا لمجرد اللعب وتجاوز دور المجموعات، فطموحنا أكبر من ذلك بناءً على الخبرة التي اكتسبناها من مونديال روسيا. ولكن طموحنا الأولي هو تجاوز دور المجموعات وفي حال تمكنا من ذلك سنشكّل خطراً على كل منتخب. لا تفهموني بطريقة خاطئة، هدفنا تجاوز دور المجموعات ولكن طموحنا لأبعد من ذلك".

من جهته قال زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا: "واجهنا منافساً منظماً وقوياً ومحضراً بشكل جيد وأراد منا ارتكاب خطأ. ما احتجنا إليه هو المزيد من التمريرات العرضية والأمامية وأنا مؤمن اننا سنتطور وكنا نعرف انا ستكون مباراة صعبة".