افتتح المنتخب الكاميروني التسجيل في الدقيقة 29 عن طريق جان تشارلز كاستيليتو ثم أحرزت صربيا ثلاثة أهداف متتالية عن طريق بافلوفيتش في الدقيقة 45+1 و سيرجي ميلينكوفيتش في الدقيقة 45+3 ثم ميتروفيتش في الدقيقة 53.

وانتفض المنتخب الكاميروني في الشوط الثاني محرزاً هدفين عن طريق فينسنت أبو بكر في الدقيقة 64 وتشوبو موتينغ في الدقيقة 66.

ولم يستفد المنتخبان من هذا التعادل حيث أصبح في رصيد كل منهما نقطة واحدة فقط.

الكاميرون - صربيا | التغطية الخاصة وأحداث المباراة لحظة بلحظة

الدقيقة 88 - ميتروفيتش كاد أن يتقدم للمنتخب الصربي بعد قاتل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 76 - ارتفاع درجة حرارة المواجهة وهجمات متبادلة بين المنتخبين.

فينسينت أبو بكر أصيح أول بديل إفريقي في كأس العالم ينجح في التسجيل وإهداء تمريرة حاسمة في مباراة واحدة.

المرة الأولى في تاريخ مشاركة الكاميرون في نهائيات كأس العالم التي يسجلوا فيها 3 أهداف في مباراة واحدة

الدقيقة 66 - عودة تاريخية للكاميرون أبوبكر لعب دور البطولة وضرب مصيدة التسلل الصربية للمرة الثانية، ثم أهدى كرة رائعة لتشوبو موتينغ الذي أسكنها الشباك بثقة معلناً الهدف الثالث.

الدقيقة 64 - فينسيت أبو بكر يعيد الكاميرون للمباراة بعد انفراده من نصف الملعب ثم أودعها الشباك بكرة ساقطة رائعة سكنت الشباك.

الدقيقة 53 - هدف جماعي هو الأفضل في البطولة .. "تيكي تاكا صربية" تنتهي عند ميتروفيتش الذي يودعها الشباك بنجاح.

الدقيقة 50 - بداية قوية من جانب المنتخب الصربي بحثاً عن تسجيل هدف ثالث يحسب به المنتخب الملقب بالنسور نتيجة المباراة لصالحهم.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 45 + 3 - صربيا تقلب الطاولة تماماً على الأسود، سيرجي ميلينكوفيتش يحرز الهدف الصربي الثاني من تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 45 + 1 - الظهير الصربي بافلوفيتش يسجل هدف التعادل من ضربة رأس رائعة.

الدقيقة 43 - بيير كوندي أفضل لاعبي الكاميرون والمباراة بشكل عام واصل انطلاقاته القوية وتوغل داخل منطقة الجزاء الصربية وسدد الكرة في المرمى إلا أن ميلينكوفيتش-سافيتش حارس صربيا أخرجها بصعوبة.

الدقيقة 40 – انكماش كامل من جانب الكاميرون للحفاظ على هدف التقدم، قلبا دفاع الأسود نيكولاس نكولو وكاستيليتو تفوقا تماماً على الهجوم الصربي.

الدقيقة 29 – هدف كاميروني .. جان تشارلز كاستيليتو يحرز الهدف الأول لمنتخب الأسود غير المروضة في كأس العالم FIFA قطر 2022™، عقب متابعته لركلة ركنية أخطأ الدفاع الصربي التعامل معها.

الدقيقة 19 – الظهور الهجومي الأول للكاميرون .. بيير كوندي أطلق تصويبة وحارس صربيا فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش أخرج الكرة بصعوبة لركلة ركنية.

الدقيقة 17 – صربيا تواصل أفضليتها المطلقة الكرة ارتدت من الدفاع الكاميروني المرتبك وتهيأت أمام ميتروفيتش الذي سددها فذهبت بغرابة شديدة إلى خارج الملعب.

الدقيقة 10 – صربيا الأخطر والأكثر سيطرة .. ميتروفيتش قام بعمل جماعي رائع مع تاديتش ودخل إلى منطقة الجزاء ثم سدد في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس ديفيس إباسي فارتدت الكرة من القائم الأيمن.

الدقيقة الخامسة – بداية حماسية من المنتخبين وإن عابها عدم التركيز الكافي على صعيد دقة التمرير .. ميتروفيتش افتتح أولى هجمات المباراة على الإطلاق وأطلق ضربة رأس ذهبت فوق العارضة الكاميرونية.

الدقيقة الأولى – انطلاق المباراة الكبرى بين الكاميرون وصربيا المنتخبان يبحثان عن استعادة التوازن عقب خسارتهما في الجولة الأولى .. المباراة يقودها الحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن وتقام على استاد الجنوب المونديالي.

تشكيلة المنتخبين