مهرجان كرنفال كارتييه يشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً من قبل beIN SPORTS November 29, 2022 10:17 1:21 دقيقة ضمن فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022™، شهد مهرجانُ كرنفال كارتييه إقبالًا كبيرًا، حيث مثلَ رحلة ً فريدة ًمع استحضارهِ لروح وتفاصيل أحدِ أشهر استعراضات العالم. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة كاكا يتحدث عن مباراة البرازيل والكاميرون 1:26 دقيقة ديل بييرو: "فيرنانديش لاعب استثنائي" 1:41 دقيقة خالد بن ناصر الـروضان في حوار خاص مع beIN SPORTS 1:19 دقيقة رئيس البرلمان البرتغالي في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:34 دقيقة قميص مارادونا يُعرض في الدوحة 4:21 دقيقة رسالة للعالم تنبه من خطورةِ انقراض الحوت القرش 1:21 دقيقة مهرجان كرنفال كارتييه يشهد إقبالاً جماهيرياً كبيرا 0:58 دقيقة بيبي: "خضنا مباراة صعبة" 0:35 دقيقة مباراة إنكلترا وويلز - التغطية الخاصة 4:56 دقيقة البرتغال تهزم أوروغواي وتبلغ ثمن النهائي