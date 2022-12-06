وهذا أول منتخب عربي يصل إلى ربع النهائي و رابع منتخب أفريقي، بعد الكاميرون عام 1990، والسنغال عام 2002، وغانا عام 2010.

في حين خرجت إسبانيا من النسختين الأخيرتين من دور الـ16 بركلات الترجيح (ضد روسيا في 2018 والمغرب في قطر 2022).

ولعب ياسين بونو دوراً كبيراً بركلات الترجيح إذ تصدى لركلتي كارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس، في حين قدم أسود الأطلس أجمعين صموداً أسطورياً طوال الدقائق الـ120.

وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقاً.

وضرب المغرب موعداً في ربع النهائي السبت المقبل على ملعب الثمامة مع البرتغال أو سويسرا اللتين تلتقيان لاحقا على ستاد لوسيل.

وتابع المنتخب المغربي نتائجه الرائعة في النسخة الحالية وحافظ على سجله خالياً من الخسارة كما أن شباكه اهتزت مرة واحدة عندما تغلب على كندا 2-1 في الجولة الثالثة الأخيرة التي ضمنت له التأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد الأولى منذ عام 1986.



ركلات الترجيح:

المغرب يعبر إلى ربع النهائي بالتفوق بركلات الترجيح 3-0.

المغرب: 1- عبد الحميد صابيري يسجل، 2- زياش يسجل، 3- بانون يضيع بتصدي من سايمون، 4- حكيمي يسجل.

إسبانيا: 1- سارابيا يضيّع بالقائم، 2- سولير يضيع بسبب تألق بونو، 3- بوسكيتس يضيع بسبب تألق بونو.

التغطية الخاصة (الشوط الإضافي الثاني):

- نهاية الشوط الإضافي الثاني بالتعادل 0-0 والاتجاه لركلات الترجيح.

- د 120 + 3 سارابيا يصيب القائم بكرة خطيرة جداً .

- د 118 دخول سارابيا وخروج وليامز.

- د 115 شريدة مرة جديدة لا ينجح بتحويل كرته الخطيرة إلى الشباك ويسبقه لابورت ورودريغو بالإغلاق عليه.

- صمود مغربي لأكثر من 110 دقيقة، ومنع المنتخب الإسباني من اللعب في الثلث الأخير.

- صافرة انطلاقة الشوط الإضافي الثاني.

التغطية الخاصة (الشوط الإضافي الأول):

- نهاية الشوط الإضافي الأول بالتعادل. 16 دقيقة ندية للغاية.



- انطلاق الصافرة الثالثة في المباراة (بداية الشوط الإضافي الأول)

التغطية الخاصة (الشوط الثاني):

- نهاية الدقائق التسعين بالتعادل 0-0 والاتجاه للشوطين الإضافيين.



- د 84 خروج نايف أكرد للإصابة.

- بداية الشوط الثاني.

رقم: أشرف حكيمي وحكيم زياش يشاركان في المباراة السابعة بكأس العالم، أكثر اللاعبين المغاربة تمثيلاً للمنتخب في البطولة.

التغطية الخاصة (الشوط الأول):

- نهاية شوط أول جيد من المغرب ومتوقع من إسبانيا.

- يبدو أنها خطة أن ينطلق للهجوم المنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة للشوط.

رقم: بعمر 18 عاماً و123 يوماً، خافي أصغر لاعب يشارك أساسياً في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ بيليه (17 عاماً و249 يومأً) في نهائي 1958.

- د 20 المنتخب المغرب استوعب ضغط البدايات من الإسبان وبدأ بالمبادرة أكثر.

- د 12 أسينسيو ضغط على بونو بكرة معادة لكن حارس إشبيلية خرج من الخطر بثقة.



- د 10 الريتم باتجاه واحد هو الاستحواذ الإسباني بدون أي هجمة مكتملة إلى الآن.

- د 05 المنتخب الإسباني يحاول فرض أسلوبه في نصف ملعب المغرب من خلال السيطرة بالتمريرات.

- د 01 الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني يطلق صافرة بداية المباراة على استاد المدينة التعليمية مع العلم أن راباليني قاد المباراة الأولى للمغرب في دور المجموعات ضد كرواتيا.

تشكيلة المغرب وإسبانيا

🚨 OFICIAL | ¡¡A MUERTE CON 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗢𝗡𝗖𝗘!!



👥 Esta es la alineación oficial de @LUISENRIQUE21 para luchar por el pase a los cuartos de final del Campeonato del Mundo.



🙌🏻🇪🇸 ¡¡𝗤𝗨𝗘𝗥𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗖𝗛𝗔𝗥𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗦𝗗𝗘 𝗬𝗔, AFICIÓN!!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/9zHspoXIB0 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 6, 2022

أرقام قبل المباراة:

- تعد هذه المواجهة الثانية بين المغرب وإسبانيا في كأس العالم – الأولى كانت في دور المجموعات نسخة 2018، حيث تقدمت المغرب مرتين قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل 2-2 حيث أحرز ياغو أسباس هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

- لم تخسر إسبانيا في المواجهات الثلاث السابقة التي جمعتها بالمغرب (ف2، ت1)، وجاء الفوزان خلال الملحق المؤهل لكأس العالم 1962 حيث فازت إسبانيا (1-0 ذهابًا، 3-2 إيابًا) في نوفمبر 1961.

- وليد الركراكي يصبح أول مدرب عربي يخوض مباراة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم