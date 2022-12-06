وهذا أول منتخب عربي يصل إلى ربع النهائي و رابع منتخب أفريقي، بعد الكاميرون عام 1990، والسنغال عام 2002، وغانا عام 2010.
في حين خرجت إسبانيا من النسختين الأخيرتين من دور الـ16 بركلات الترجيح (ضد روسيا في 2018 والمغرب في قطر 2022).
ولعب ياسين بونو دوراً كبيراً بركلات الترجيح إذ تصدى لركلتي كارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس، في حين قدم أسود الأطلس أجمعين صموداً أسطورياً طوال الدقائق الـ120.
وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقاً.
وضرب المغرب موعداً في ربع النهائي السبت المقبل على ملعب الثمامة مع البرتغال أو سويسرا اللتين تلتقيان لاحقا على ستاد لوسيل.
وتابع المنتخب المغربي نتائجه الرائعة في النسخة الحالية وحافظ على سجله خالياً من الخسارة كما أن شباكه اهتزت مرة واحدة عندما تغلب على كندا 2-1 في الجولة الثالثة الأخيرة التي ضمنت له التأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد الأولى منذ عام 1986.
ركلات الترجيح:
المغرب يعبر إلى ربع النهائي بالتفوق بركلات الترجيح 3-0.
المغرب: 1- عبد الحميد صابيري يسجل، 2- زياش يسجل، 3- بانون يضيع بتصدي من سايمون، 4- حكيمي يسجل.
إسبانيا: 1- سارابيا يضيّع بالقائم، 2- سولير يضيع بسبب تألق بونو، 3- بوسكيتس يضيع بسبب تألق بونو.
التغطية الخاصة (الشوط الإضافي الثاني):
- نهاية الشوط الإضافي الثاني بالتعادل 0-0 والاتجاه لركلات الترجيح.
- د 120 + 3 سارابيا يصيب القائم بكرة خطيرة جداً .
- د 118 دخول سارابيا وخروج وليامز.
- د 115 شريدة مرة جديدة لا ينجح بتحويل كرته الخطيرة إلى الشباك ويسبقه لابورت ورودريغو بالإغلاق عليه.
- صمود مغربي لأكثر من 110 دقيقة، ومنع المنتخب الإسباني من اللعب في الثلث الأخير.
- صافرة انطلاقة الشوط الإضافي الثاني.
التغطية الخاصة (الشوط الإضافي الأول):
- نهاية الشوط الإضافي الأول بالتعادل. 16 دقيقة ندية للغاية.
- 104 شديرة ينفرد بحارس إسبانيا سايمون لكن الأخير يبعدها بقدمه.
- د 100 إنريكي يجدد الفريق بفالدي وأنسو فاتي والفريق الإسباني يعتمد على المرات المرفوعة.
- 5 دقائق من السيطرة الإسبانية "العقيمة".
- انطلاق الصافرة الثالثة في المباراة (بداية الشوط الإضافي الأول)
التغطية الخاصة (الشوط الثاني):
- نهاية الدقائق التسعين بالتعادل 0-0 والاتجاه للشوطين الإضافيين.
- د 90+ 5 بونو يقوم بالتصدي الأكثر قوة في هذه المباراة وذلك لكرة أولمو.
- الخطة نفسها ضغط مغربي بدعم من جماهير استاد المدينة التعيلمية في الدقائق الأخيرة.
- د 90 +1 رأسية بعيدة جدة لموراتا.
- د 85 البديل وليد شديرة حاول بكرة خطيرة جداً مرت بسلام على مرى إسبانيا.
- د 84 خروج نايف أكرد للإصابة.
- د 81 موراتا يسدد كرة قوية تمر من بونو ولكن تكمل طريقها باتجاه خط التماس. لا تجد من يتابعها ولا تتجه للمرمى.
- د 80 كرة عرضية خطيرة أبعدها نايف أكرد.
- د 75 لا يزال المنتخب الإسباني هو المسيطر لكنه عاجز تماماً عن رسم الخطورة على المرمى المغربي.
- إنريكي يضخ دماءاً جديدة بإشراك موراتا وسولير. يريد عليه الركراكي بإدخال الزلزولي.
- د 54 أولمو يسدد بقوة وبونو في التموضع الصحيح.
- 7 دقائق من التكافؤ بالأداء، الآن لم تعد الأفضلية الإسبانية واضحة، والمنتخب المغربي أعطانا إشارات أن بإمكانه خطف هدف. الأهم أن صلابة الدفاع والحارس حاضرة
- بداية الشوط الثاني.
رقم: أشرف حكيمي وحكيم زياش يشاركان في المباراة السابعة بكأس العالم، أكثر اللاعبين المغاربة تمثيلاً للمنتخب في البطولة.
التغطية الخاصة (الشوط الأول):
- نهاية شوط أول جيد من المغرب ومتوقع من إسبانيا.
- يبدو أنها خطة أن ينطلق للهجوم المنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة للشوط.
- د 42 رأسية خطيرة من نايف أكرد كادت أن تهز الشباك الإسبانية.
- خمس دقائق على نهاية الشوط لا يزال المنتخب الإسباني هو المسيطر لكن بدون خطورة.
- د 33 أقوى الفرص للمغرب عن طريق نصير مزراوي الذي سدد بقوة لكن سايمون كان في الموعد.
- د 26 أخطر فرص الشوط بواسطة أسينسيو الذي سدد من زاوية صعبة أصابت الشباك المغربية من الخارج.
- د 25 اختبار كبير وناجح لدفاعات المغرب من خلال الضغط على حامل الكرة، مرابط وقف سداً منيعاً لتسديدة فران توريس لكن الحكم المساعد رفع رايته معلناً عن التسلل على مهاجم برشلونة.
رقم: بعمر 18 عاماً و123 يوماً، خافي أصغر لاعب يشارك أساسياً في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ بيليه (17 عاماً و249 يومأً) في نهائي 1958.
- د 20 المنتخب المغرب استوعب ضغط البدايات من الإسبان وبدأ بالمبادرة أكثر.
- د 12 أسينسيو ضغط على بونو بكرة معادة لكن حارس إشبيلية خرج من الخطر بثقة.
- د 11 حرة مباشرة نفذها حكيمي علت فوق المرمى الإسباني.
- د 10 الريتم باتجاه واحد هو الاستحواذ الإسباني بدون أي هجمة مكتملة إلى الآن.
- د 05 المنتخب الإسباني يحاول فرض أسلوبه في نصف ملعب المغرب من خلال السيطرة بالتمريرات.
- د 01 الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني يطلق صافرة بداية المباراة على استاد المدينة التعليمية مع العلم أن راباليني قاد المباراة الأولى للمغرب في دور المجموعات ضد كرواتيا.
تشكيلة المغرب وإسبانيا
أرقام قبل المباراة:
- تعد هذه المواجهة الثانية بين المغرب وإسبانيا في كأس العالم – الأولى كانت في دور المجموعات نسخة 2018، حيث تقدمت المغرب مرتين قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل 2-2 حيث أحرز ياغو أسباس هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة.
- لم تخسر إسبانيا في المواجهات الثلاث السابقة التي جمعتها بالمغرب (ف2، ت1)، وجاء الفوزان خلال الملحق المؤهل لكأس العالم 1962 حيث فازت إسبانيا (1-0 ذهابًا، 3-2 إيابًا) في نوفمبر 1961.
- وليد الركراكي يصبح أول مدرب عربي يخوض مباراة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم
- خرجت إسبانيا من دور الـ16 في النسخة السابقة من روسيا المضيفة بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، في آخر مرة تجاوزت إسبانيا هذا الدور ربحت البطولة وذلك في 2010.