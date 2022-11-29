وسجل هدف الفوز الوحيد مهاجم نادي تشيلسي، كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 38.

وأنهت أميركا دور المجموعات في المركز الثاني بـ5 نقاط، خلف منتخب إنكلترا المتصدر بـ7 نقاط.

وسيلعب منتخب أميركا مع نظيره الهولندي بطل المجموعة الأولى في ثمن النهائي.



التغطية الخاصة (الشوط الثاني):

- 90+ 9 اللاعبون الإيرانيون يطالبون الحكم الإسباني ماثيو لاهوز بركلة جزاء بعد تدخل حارس أميركا مات تيرنر على مهدي طارمي.

- 90+3 فرصة خطيرة جداً لإيران من أجل التعادل بواسطة طارمي لكن كرته مرت بسلام على المرمى الأميركي بجانب القائم.

- د 65 فرصة غاية بالخطورة من إيران عبر قدوس لكن تسديدة الأخير تمر بجانب القائم.

- د 60 منتخب إيران في الشوط الثاني أفضل ويحاول إيجاد السبل نحو المرمى الأميركي لكن لا فرص حقيقية إلى الآن.

- د 52 أخطر الكرات الإيرانية في هذا اللقاء كانت من البديل سامان قدوس.

- المنتخب الأميركي يتابع ضغطه بحثاً عن مضاعفة النتيجة.

التغطية الخاصة (الشوط الأول):

- نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب الولايات المتحدة 1-0.

- هدف يُلغى بداعي التسلل لأميركا بعد وقوع وياه في مصيدة تسلل.

- د 38 هدف لأميركا وقع عليه مهاجم تشيلسي كريستيان بوليسيتش الذي استغل تمريرة حاسمة بالراس من ديست.

- د 20 مهدي طارمي يمرر كرة أرضية لزميله سردار أزمون لكن مدافع أميركا يقطعها في الرمق الأخير.



- د 17 عرضية خطيرة للغاية من ديست يبعدها حارس إيران باقتدار.

أرقام قبل اللقاء:

- هذا هو أول لقاء بين إيران والولايات المتحدة في أي مسابقة منذ يناير 2000، حيث تعادلا 1-1 في مباراة ودية في كاليفورنيا.

- فازت إيران على الولايات المتحدة الأمريكية 1-2 في اللقاء الوحيد السابق بين الفريقين في كأس العالم، وذلك خلال نسخة 1998 في فرنسا.

- خسرت الولايات المتحدة الأمريكية مباراتها الثالثة في دور المجموعات خلال سبع من ثماني مشاركات في كأس العالم، باستثناء الفوز 0-1 على الجزائر في عام 2010.

- بعد فوزها على ويلز 0-2 بالجولة الثانية، تتطلع إيران للفوز في مباراتين ببطولة كأس العالم للمرة الأولى، كان أحد انتصاراتهم الثلاثة السابقة ضد الولايات المتحدة في عام 1998.