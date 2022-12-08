وقال داليتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أعتقد أنه من الرائع جداً أننا وصلنا لربع النهائي ونود أن نتقدم أكثر ونلعب أفضل مباراة في البطولة ومباراة الغد هي الأهم في المونديال، كما أن البرازيل استحقت الوصول لهذا الدور ونحن أيضاً فريق ممتاز ويجب أن نلعب جيداً ونريد أن نواجه الخصم القوي غداً ونحن نؤمن بقدراتنا ونسعى للفوز".

وأضاف: "لدينا تدريب اليوم لمباراة الغد ونود أن نستعد ونتعافى ونكون في أفضل درجات الجاهزية.. نحن الآن في ربع النهائي وسنلعب ضد أحد الفرق المرشحة للفوز بلقب المونديال، نتمنى أن نقدم أداءً جيداً وتكون مباراة عادلة وجيدة".

وتابع: "مباراة الغد ستكون الأصعب ويمكن مقارنتها بالفعل بمباراتنا النهائية ضد فرنسا في كأس العالم روسيا 2018"،



مضيفاً "بعد أن نجحنا في التأهل للدور ربع النهائي لا نريد أن نكتفي بالوصول هنا بل نتطلع للفوز غداً".

وأشار إلى أن بعض لاعبي منتخب كرواتيا لم يسبق لهم المشاركة في كأس العالم رغم ذلك فهم من بين المنتخبات الأفضل في العالم وتم تصنيفهم ضمن 8 منتخبات الأفضل على الإطلاق، مبيناً أنّ المونديال فرصة رائعة لتقديم أداء جيد، وقال: "لدينا لاعبون جيدون وأمامنا فرصة مهمة غداً فقد سبق أن تقابلنا مع البرازيل ولكن لم يحالفنا الحظ للفوز عليهم وعلينا أن نتحكم في مجرى المباراة ونضغط ونلعب ببسالة لنتمكن من الفوز".

وأوضح داليتش أن طريقة لعب منتخب البرازيل يمكن مقارنتها بالأرجنتين، وقال: "يمكن أن ننظر لهما بنفس الصعوبة وسنسعى لرصد تحركات نيمار على أرض الملعب وإيقاف خطورته ونحن نركز على أدائنا ونعي جيداً أن البرازيل مرشحة للفوز في هذه البطولة والتطبيق العملي أثبت أن مثل هذه المنتخبات تخسر أحياناً ونحن نعلم نقاط قوتهم وضعفهم وسنستغلها غداً".

وأضاف: "منتخب البرازيل من أسرع وأفضل المنتخبات في كأس العالم ولديه لاعبون ممتازون ويستخدمون فنيات وتكتيكات مختلفة ويمارسون الضغط العالي بمجرد الحصول على الكرة ويجب أن نكون حذرين على الأجنحة لنحصل على الكرة".

وقال مدرب منتخب كرواتيا في ختام حديثه: "نحن نريد أن نقدم مردوداً قوياً غداً ويكون لقاء الغد أفضل من مباراة النهائي أمام فرنسا في مونديال روسيا 2018".