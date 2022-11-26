وسجل كيليان مبابي هدفي الديوك (61 و86) فيما سجل أندرياس كريستنسن هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة 68.

ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة بـ6 نقاط فيما يأتي المنتخب الأسترالي في مركز الوصافة بـ3 نقاط ثم تونس الدنمارك بنقطة وحيدة.

أرقام من المباراة

لم تخسر فرنسا في آخر 8 مباريات بدور المجموعات في كأس العالم (ف 6، ت2)، وهي أطول سلسلة لها ومساويةً للسلسلة بين 1982 و1998 (ف6 ت2 كذلك).

فرنسا خامس منتخب حامل للقب يحقق الفوز في أول جولتين بدور المجموعات بعد إيطاليا 1938، الأوروغواي 1954، البرازيل 1998 و 2006.

فازت فرنسا في 6 مباريات متتالية بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، لتكون أول منتخب يحقق ذلك في البطولة منذ إسبانيا 2010.

بات كيليان مبابي ثاني لاعب فرنسي يسجّل في 3 مباريات كأس العالم متتالية بعد جوست فونتين الذي سجّل في 6 مباريات متتالية في 1958.

سجّل كيليان مبابي هدفه الـ30 و الـ31 لفرنسا، سجّل 14 هدفاً في آخر 12 ظهوراً مع المنتخب. لقد سدد أكثر من أي لاعب في كأس العالم حتى الآن (13) وتسديدتان من تسديداته الـ5 هزت الشباك.

سجّل أندرياس كريستينسين ثالث هدفه له مع المنتخب الدنماركي، واثنان من أهدافه الـ3 سجّلها في بطولات كبرى، بعد تسجيله هدفاً ضد روسيا في يورو 2020.

7 لاعبين مختلفين سجّلوا آخر 7 أهداف للدنمارك في كأس العالم، سلسلةٌ بدأت في 2010 (بيندتنر، روماديل، توماسون، بولسين، إيريكسين، زينكا وكريستينسين.

مباراة فرنسا والدنمارك - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز فرنسا على الدنمارك 2-1

دق 86: عرضية غريزمان أكملها مبابي في شباك منتخب الدنمارك (2-1)

دق 81: كرة مارتين برايثوايت تجد القائم وتغادر الملعب. يا لها من فرصة !

دق 79: مقصية رابيو حبست الأنفاس!

دق 73: منتخب الدنمارك اقترب من تسجيل الهدف الثاني! لوريس بشجاعة كبيرة ينقذ شباكه

دق 68: رأسية كريستنسن تسكن شباك لوريس ! (1-1)

دق 61: ثنائية رائعة بين تيو هرنانديز ومبابي والأخير يركن الكرة في شباك كاسبر ! (1-صفر)

دق 60: غريزمان ! تسلل بين مدافعين وسدد بغرابة كبيرة فأهدر فرصة إفتتاح التسجيل لفرنسا ....

عودة المباراة في شوطها الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

دق 40: عرضية ديمبلي تصل إلى مبابي الذي صوب دون تركيز

دق 36: بعد هجمة سريعة مرتدة، أندرياس كورنيليوس يسدد كرة قوية كانت بعيدة عن شباك لوريس.

دق 33: غريزمان حاول خداع شمايكل لكن الأخير بحنكة كبيرة يبعد الكرة

دق 31: تصويبة كوندي القوية أبطل مفعولها زميله في برشلونة كريستنسن.

دق 21: رأسية رابيو أبدع في ردها شمايكل... فرصة خطيرة!

ندية كبيرة في هذه المواجهة لكن المنتخب الفرنسي أخطر في الأمتار الأخيرة أمام مرمى شمايكل.

دق 10: فرنسا تكشر عن أنيابها .. جيرو لم يتعامل جيداً مع الكرة !

انطلاق مواجهة القمّة على أرضية استاد 974

التشكيلة الأساسية : فرنسا - الدنمارك