ماذا قال مدرب منتخب السعودية رونار قبل مواجهة المكسيك؟ من قبل beIN SPORTS November 29, 2022 18:08 12:47 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب السعودي قبل مواجهة نظيره المكسيكي في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات تقارير إخبارية منتخب السعودية منتخب المكسيك كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة كيروش: سيطرنا في الشوط الثاني ولكن لم نسجل 0:35 دقيقة مباراة تونس وفرنسا - التغطية الخاصة 3:09 دقيقة منتخب أميركا يبلغ ثمن النهائي بعد تجاوز إيران 0:35 دقيقة مباراة أستراليا والدنمارك - التغطية الخاصة 5:01 دقيقة المنتخب الإنكليزي يتأهل إلى ثمن النهائي متصدراً 12:47 دقيقة المؤتمر الصحفي للمنتخب السعودي قبل مواجهة المكسيك 3:37 دقيقة هولندا تتأهل متصدرة إلى ثمن النهائي 11:49 دقيقة المؤتمر الصحفي للمنتخب الأرجنتيني 3:17 دقيقة السنغال تتخطّى الإكوادور وتعبر إلى ثمن النهائي 15:50 دقيقة المؤتمر الصحفي للمكسيك قبل مواجهة السعودية