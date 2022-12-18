كيليان مبابي ينال جائزة الحذاء الذهبي من قبل beIN SPORTS December 18, 2022 19:54 1:01 دقيقة نال الدولي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، جائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله لـ8 أهداف في كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية منتخب فرنسا كيليان مبابي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:33 دقيقة إنفانتينو: ما حققه ميسي استثنائي وخارج نطاق الوصف 3:38 دقيقة ناصر غانم الخليفي يؤكد فخره بما قدمته دولة قطر 2:40 دقيقة ديشان: "الأمر قاسٍ لكن لا بد من تقبّل النتيجة" 1:41 دقيقة سكالوني... دموع غزيرة وتأثر كبير 0:36 دقيقة مارتينيز أفضل حارس في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 1:01 دقيقة كيليان مبابي ينال جائزة الحذاء الذهبي 1:00 دقيقة إنزو فرنانديز يتحصل على جائزة أفضل لاعب شاب 14:11 دقيقة مراسم تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم FIFA™ 1:00 دقيقة الأسطورة ميسي أفضل لاعب في كأس العالم 1:19 دقيقة لاوتارو ماريتينز يعجز عن وصف شعوره ويشكر الجميع