واستفاد منتخب كوريا الجنوبية من عدم فوز أوروغواي على غانا بأكثر من هدفين للاشيء فخطف بطاقة العبور.
وسجل للبرتغال ريكاردو هورتا 5، فيما عادل لكوريا كيم يونغ-كون 27، ووقع على هدف الفوز التاريخي هوانغ هي تشان 90+1.
وضمن منتخب البرتغال صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما خطف منتخب كوريا الجنوبية (4 نقاط) المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة من الأوروغواي التي ورغم فوزها على غانا 2-0 اكتفت بالمركز الثالث بـ4 نقاط، فيما حلت غانا رابعة وأخيرةً بـ3 نقاط.
وسجلت كوريا الجنوبية 4 أهداف وتلقت 4 فيما سجلت أوروغواي 2 وتلقت 2.
النقل المباشر (الشوط الثاني):
- نهاية المباراة بفوز ثمين جدا جدا لكوريا الجنوبية لكنها تنتظر نهاية مباراة الأوروغواي لكي تعرف مصيرها.
- 90 +1 هوانغ هي تشان يسجل هدفاً غالياً لكوريا الجنوبية مستغلاً تمريرة ساحرة من سون.
- 8 دقائق على نهاية الوقت الأصلي والمنتخب البرتغالي لا يزال هو الأفضل من ناحية السيطرة.
- د 68 كوريا تهدد بتسديدة قوية من هوانغ إن بيوم حارس البرتغال كوشتا يقف سداً منيعاً لها.
- د 57 المنتخب البرتغالي يفرض سيطرته على منافس، في المقابل يعتمد منتخب كوريا الجنوبية على المرتدات في محاولة لخطف هدف الفوز.
- د 52 رونالدو يحاول من مسافة قريبة لكنه لا ينجح.
- د 46 بداية الشوط الثاني.
رقم: أصبح البرتغالي أنطونيو سيلفا لاعب بورتو، البالغ من العمر 19 عامًا و 33 يومًا، أصغر لاعب يمثل بلاده في كأس العالم.
النقل المباشر (الشوط الأول):
- نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.
- د 44 هورتا مسجل الهدف الأول يسدد أرضية في أحضان حارس كوريا.
- د 40 سون يهدد بتسديدة قوية أمسكها حارس كوريا سيونغ-غيو.
- د30 كريستيانو رونالدو يضيع انفراد تام بالحارس الكوري.
- هدف د 27 كوريا الجنوبية تسجل التعادل بواسطة كيم يونغ-كون الذي وصلته الكرة من ركنية مركزة ارتطمت بجسم كريستيانو رونالدو.
- د 23 انتصف الشوط والبرتغال تلعب بهدوء المتصدر بينما كوريا الجنوبية لم تجد إلى الآن إيقاعها الهجومي المناسب.
- د 17 راية التسلل تلغي هدفاً لكوريا من كيم جين.
- د 15 تسديدة قوية من كانسيلو يبعدها حارس كوريا كيم سيونغ-غيو.
- د 05 هدف التقدم مبكراً للبرتغال بقدم ريكاردو هورتا بعد تمريرة حاسمة عرضية من ديوغو دالوت.
- د 01 الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو يطلق صافرة البداية.
تشكيلة كل من كوريا الجنوبية والبرتغال:
أرقام قبل اللقاء:
- اللقاء الوحيد السابق الذي جمع كوريا الجنوبية والبرتغال كان في كأس العالم 2002، حيث فازت كوريا 1-0 على أرضها في المباراة الأخيرة بدور المجموعات وساهمت النتيجة في تصدر مجموعتهم، وإقصاء البرتغال من البطولة.
- هزيمة البرتغال الوحيدة في خمس لقاءات سابقة مع المنتخبات الآسيوية في كأس العالم جاءت ضد كوريا الجنوبية عام 2002، حيث فازت البرتغال 3 مرات وتعادلت مباراة من أربع مباريات أخرى.
- فازت كوريا الجنوبية بخمسة فقط من مبارياتها الـ23 في كأس العالم ضد فرق أوروبية (تعادل6 خسر12)، وجاءت كل من هذه الانتصارات الخمسة ضد دولة مختلفة (بولندا والبرتغال وإيطاليا واليونان وألمانيا).