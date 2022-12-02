واستفاد منتخب كوريا الجنوبية من عدم فوز أوروغواي على غانا بأكثر من هدفين للاشيء فخطف بطاقة العبور.

وسجل للبرتغال ريكاردو هورتا 5، فيما عادل لكوريا كيم يونغ-كون 27، ووقع على هدف الفوز التاريخي هوانغ هي تشان 90+1.

وضمن منتخب البرتغال صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما خطف منتخب كوريا الجنوبية (4 نقاط) المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة من الأوروغواي التي ورغم فوزها على غانا 2-0 اكتفت بالمركز الثالث بـ4 نقاط، فيما حلت غانا رابعة وأخيرةً بـ3 نقاط.

وسجلت كوريا الجنوبية 4 أهداف وتلقت 4 فيما سجلت أوروغواي 2 وتلقت 2.



النقل المباشر (الشوط الثاني):

- نهاية المباراة بفوز ثمين جدا جدا لكوريا الجنوبية لكنها تنتظر نهاية مباراة الأوروغواي لكي تعرف مصيرها.

- 90 +1 هوانغ هي تشان يسجل هدفاً غالياً لكوريا الجنوبية مستغلاً تمريرة ساحرة من سون.

- 8 دقائق على نهاية الوقت الأصلي والمنتخب البرتغالي لا يزال هو الأفضل من ناحية السيطرة.

- د 68 كوريا تهدد بتسديدة قوية من هوانغ إن بيوم حارس البرتغال كوشتا يقف سداً منيعاً لها.

- د 57 المنتخب البرتغالي يفرض سيطرته على منافس، في المقابل يعتمد منتخب كوريا الجنوبية على المرتدات في محاولة لخطف هدف الفوز.

- د 52 رونالدو يحاول من مسافة قريبة لكنه لا ينجح.

- د 46 بداية الشوط الثاني.

رقم: أصبح البرتغالي أنطونيو سيلفا لاعب بورتو، البالغ من العمر 19 عامًا و 33 يومًا، أصغر لاعب يمثل بلاده في كأس العالم.

النقل المباشر (الشوط الأول):

- نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

- د 44 هورتا مسجل الهدف الأول يسدد أرضية في أحضان حارس كوريا.

- د 40 سون يهدد بتسديدة قوية أمسكها حارس كوريا سيونغ-غيو.

- هدف د 27 كوريا الجنوبية تسجل التعادل بواسطة كيم يونغ-كون الذي وصلته الكرة من ركنية مركزة ارتطمت بجسم كريستيانو رونالدو.

- د 23 انتصف الشوط والبرتغال تلعب بهدوء المتصدر بينما كوريا الجنوبية لم تجد إلى الآن إيقاعها الهجومي المناسب.

- د 17 راية التسلل تلغي هدفاً لكوريا من كيم جين.

- د 15 تسديدة قوية من كانسيلو يبعدها حارس كوريا كيم سيونغ-غيو.

- د 05 هدف التقدم مبكراً للبرتغال بقدم ريكاردو هورتا بعد تمريرة حاسمة عرضية من ديوغو دالوت.

- د 01 الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو يطلق صافرة البداية.

تشكيلة كل من كوريا الجنوبية والبرتغال:

أرقام قبل اللقاء:

- اللقاء الوحيد السابق الذي جمع كوريا الجنوبية والبرتغال كان في كأس العالم 2002، حيث فازت كوريا 1-0 على أرضها في المباراة الأخيرة بدور المجموعات وساهمت النتيجة في تصدر مجموعتهم، وإقصاء البرتغال من البطولة.

- هزيمة البرتغال الوحيدة في خمس لقاءات سابقة مع المنتخبات الآسيوية في كأس العالم جاءت ضد كوريا الجنوبية عام 2002، حيث فازت البرتغال 3 مرات وتعادلت مباراة من أربع مباريات أخرى.

- فازت كوريا الجنوبية بخمسة فقط من مبارياتها الـ23 في كأس العالم ضد فرق أوروبية (تعادل6 خسر12)، وجاءت كل من هذه الانتصارات الخمسة ضد دولة مختلفة (بولندا والبرتغال وإيطاليا واليونان وألمانيا).