ووقف المغرب نداً أمام كرواتيا وصيف بطلة العالم 2018 ونجومها لوكا مودريتش وماتيو كوفاتشيتش ومارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريشيتش، في مباراة لم تشهد الكثير من الفرص.

وتعتبر النقطة ثمينة في مجموعة قوية تضمهم إلى جانب بلجيكا، ثالثة المونديال الروسي والتي ستكون منافستهم في الجولة الثانية الأحد المقبل على ملعب الثمامة، فيما تلتقي كرواتيا مع كندا في اليوم ذاته على ملعب خليفة الدولي.

وبهذا التعادل، فشلت كرواتيا في هز الشباك للمرة الأولى خلال 12 مباراة لها في نهائيات كأس العالم، منذ تعادلها سلباً ضد اليابان في كأس العالم 2006 بألمانيا.

التغطية المباشرة

د 90+ 6 - نهاية المباراة بالتعادل من دون أهداف بين المغرب وكرواتيا.

د 90 - زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا يدفع بميسلاف أورسيتش مكان إيفان بيريشيتش.

د 81 - عبد الرزاق حمدالله يدخل مكان يوسف النصيري، وعبدالحميد صابري مكان عز الدين اوناحي قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي والنتيجة لا زالت سلبية في استاد البيت.

د 70 - ضغط كرواتي كثيف على المرمى المغربي وتألق لمدافعي أسود الأطلس في إبعاد الكرات الخطرة من أمام مرمى بونو.

د 64 - أشرف حكيمي يصوّب كرة صاروخية من ركلة حرة بعيدة يتصدى لها الحارس الكرواتي ببراعة!!!! كاد المنتخب المغربي أن يفتتح التسجيل!

د 53 - المنتخب الكرواتي يرد على فرصة مزراوي بتسديدتين لديان لوفرين وبيريشيتش، ولكن الدفاع المغربي ينجح في إبعاد الخطر. مزرواي يتعرض للإصابة ويغادر الملعب والمدرب وليد الركراكي يستبدله بيحيى عطية الله.

د 51 - كاد نصير مزراوي أن يفتتح التسجيل برأسية جميلة لولا براعة الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش! فرصة كبيرة تضيع على أسود الأطلس!!

د 46 - انطلاق الشوط الثاني. المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش يدفع بماريو باساليتش مكان نيكولا فلاسيتش.

د 45+3 - نهاية الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف بين المنتخبين المغربي والكرواتي. مباراة حذرة جداً بين الطرفين. المنتخب الكرواتي كاد يخرج متقدماً بهدف في الثواني الأخيرة لولا براعة بونو في الذود عن مرماه.

د 45+2 - تسديدة قوية من لوكا مودريتش من خارج منطقة الجزاء تمر فوق عارضة المنتخب المغربي!!!

د 45+1 - ياسين بونو ينقذ المغرب من هدف محقق!! بورنا سوسا يتقدم على الناحية اليسرى ويعكس كرة خطيرة زاحفة أمام المرمى لنيكولا فلاسيتش الذي يتابعها لكن بونو يتألق في التصدي!!!!!

د 43 - لاعب الوسط الكرواتي نيكولا فلاسيتش يغادر الملعب مصاباً.

د 40 - اللعب منحصر في وسط الملعب وغياب المحاولات من الطرفين على مرمى الآخر. يبدو أن الشوط الأول سينتهي على وقع التعادل السلبي.

د 25 - مباراة قوية وغير سهلة للمنتخب المغربي الذي يواجه وصيف بطل العالم، ولكن أسود الأطلس يملكون جميع المقومات للخروج بالنقاط الثلاث من هذه المواجهة. المباراة المقبلة للمغرب ستكون أمام بلجيكا يوم الأحد المقبل على استاد الثمامة.

د 20 - ركلة حرة مباشرة للمغرب من مكان ملائم للتسجيل ينبري لها حكيم زياش لكن الكرة ترتد من الحائط الكرواتي!

د 17 - ايفان بيريشيتش يسدد كرة صاروخية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء تمر فوق عارضة الحارس ياسين بونو!!

د 14 - المنتخب المغربي يقترب أكثر من منطقة الجزاء الكرواتية ومحاولة من أشرف حكيمي على المرمى لكنها سهلة للحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

د 5 - ضغط للمنتخب الكرواتي في الدقائق الخمس الأولى لكن الدفاع المغربي بالمرصاد ومؤازرة كبيرة من الجماهيرة المغربية الحاضرة في الاستاد.

د 1- الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني يطلق صافرة انطلاق مباراة المغرب وكرواتيا التي يستضيفها استاد البيت في الخور.

التشكيلتان الأساسيتان للمنتخبين