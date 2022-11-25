قطر تسجل هدفاً لأول مرة في تاريخها ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 25, 2022 14:15 2:27 دقيقة دخل مونتاري التاريخ عندما سجّل أول هدف لقطر عبر تاريخها في كؤوس العالم بتوقيعه على هدف تذليل الفارق أمام السنغال في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022™. الملخصات المنتخب السنغالي منتخب قطر كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة هاري كاين: "واجهنا منتخبًا قويًا" 0:35 دقيقة مباراة الأرجنتين والمكسيك - التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراة فرنسا والدنمارك - التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراة بولندا والسعودية - التغطية الخاصة 30:13 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب تونس 0:35 دقيقة مباراة تونس وأستراليا - التغطية الخاصة 1:23 دقيقة ديباي: "لم نستطع الاستحواذ على الكرة" 2:45 دقيقة الولايات المتحدة تفرض التعادل على إنكلترا 31:48 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب السعودية 2:43 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة قطر والسنغال