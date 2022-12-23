وتوّج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم عقب فوزه في النهائي الذي دار على أرضية استاد لوسيل على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح 4-2 بعد نهائية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

