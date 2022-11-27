وسجل كيشير فولر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.

أرقام من المباراة:

فازت كوستاريكا على اليابان للمرة الأولى بكافة المسابقات (ت1 خ3)، علماً أنها تفوّقت على منافسان آسيويان في كأس العالم (2-0 على الصين في 2002).



خسرت اليابان في جميع مواجهاتها أمام منتخبات الكونككاف في كأس العالم، خسرت كذلك أمام جامايكا 1-2 في 1998.

باتت كوستاريكا أول منتخب تستقبل شباكه 7 أهداف في مباراة بكأس العالم ويحقق الفوز في المباراة التالية منذ الباراغواي في 1958 (0-7 فرنسا و3-2 على اسكتلندا).

خسرت اليابان في 3 من آخر 4 مباريات بكأس العالم (ف1)، بقدر ما خسرته في 9 مواجهات قبل ذلك بالبطولة (ف3 ت3).

سجّل كيشير فولر هدف كوستاريكا من أول تسديدة مباشرة لها على المرمى في كأس العالم 2022، بعد 184 دقيقة من اللعب "بما في ذلك الوقت بدل الضائع".

سددت اليابان 13 تسديدة أمام كوستاريكا، فقط في مباراةٍ واحدة بكأس العالم حاولت أكثر دون أن تنجح بالتسجيل (18 ضد اليونان في 2014 – 0-0).