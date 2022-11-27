وسجل كيشير فولر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.
أرقام من المباراة:
- فازت كوستاريكا على اليابان للمرة الأولى بكافة المسابقات (ت1 خ3)، علماً أنها تفوّقت على منافسان آسيويان في كأس العالم (2-0 على الصين في 2002).
- خسرت اليابان في جميع مواجهاتها أمام منتخبات الكونككاف في كأس العالم، خسرت كذلك أمام جامايكا 1-2 في 1998.
- باتت كوستاريكا أول منتخب تستقبل شباكه 7 أهداف في مباراة بكأس العالم ويحقق الفوز في المباراة التالية منذ الباراغواي في 1958 (0-7 فرنسا و3-2 على اسكتلندا).
- خسرت اليابان في 3 من آخر 4 مباريات بكأس العالم (ف1)، بقدر ما خسرته في 9 مواجهات قبل ذلك بالبطولة (ف3 ت3).
- سجّل كيشير فولر هدف كوستاريكا من أول تسديدة مباشرة لها على المرمى في كأس العالم 2022، بعد 184 دقيقة من اللعب "بما في ذلك الوقت بدل الضائع".
- سددت اليابان 13 تسديدة أمام كوستاريكا، فقط في مباراةٍ واحدة بكأس العالم حاولت أكثر دون أن تنجح بالتسجيل (18 ضد اليونان في 2014 – 0-0).
- بعمر 30 عاماً و318 يوماً، خاضت كوستاريكا هذه المباراة بأكبر معدّل من الأعمار لتشكيلة أساسية في كأس العالم 2022.
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مباراة اليابان وكوستاريكا - التفاصيل والأحداث
نهاية المباراة بفوز كوستاريكا على اليابان 1-صفر
دق 88: العملاق كيلور نافاس يصد كرة خطيرة لمنتخب اليابان.
دق 81: عكس سير المواجهة! منتخب كوستاريكا يفتتح التسجيل بواسطة كيشير فولر (1-صفر)
دق 63: كرة ثابتة بعيدة عن شباك نافاس!
اليابان تحكم سيطرتها على هذه الدقائق من المباراة! (دق 61) منتخب الساموراي قريب من افتتاح التسجيل!
دق 48: رأسية تاكوما أسانو كانت سهلة لحارس كوستاريكا
دق 46: هيديماسا موريتا يصوب كرة قوية ونافاس بخبرة السنين ينقذ مرماه
عودة المباراة في شوطها الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
كيلور نافاس وسيلسو بورخيس أول لاعبين يصلان لـ10 مباريات مع كوستاريكا في كأس العالم.
ندية كبيرة بين اليابان وكوستاريكا في هذه المباراة
هاجس النتيجة يسيطر على مستوى المباراة! التعادل السلبي لايزال يخيم على هذه المواجهة
لا فرص خطيرة تذكر إلى حد الآن! (دقيقة 28)
الالتحامات القوية والشراسة في استرجاع الكرات هما سمة الدقائق الأولى (15 دقيقة)
المنتخب الكوستاريكي دخل رويداً رويداً في مجريات المباراة
ضغط ياباني في البدايات!
بداية مباراة اليابان وكوستاريكا
التشكيلة الأساسية: اليابان - كوستاريكا
- المباراة ستقام على أرضية استاد أحمد بن علي بإدارة الحكم الإنكليزي مايكل أوليفر.
حافلة منتخب اليابان تغادر فندق الإقامة وتتجه نحو استاد أحمد بن علي
حافلة منتخب كوستاريكا تغادر فندق الإقامة وتتجه نحو استاد أحمد بن علي