عمل فني يحاكي الرياضة بأسلوب عصري من قبل beIN SPORTS November 16, 2022 10:48 3:35 دقيقة جبال الدوحة الخمسة، عمل فني يحاكي الرياضة بأسلوب عصري، تم تشييده إلى جانب استاد "974" لكنَّ ألوانه وعدد صخوره يحيلان على تظاهرة رياضية أخرى. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ استاد 974 -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة آخر المستجدات المرورية حول استادات كأس العالم 0:45 دقيقة تيم كاهيل يزور معسكر أستراليا في الدوحة 0:51 دقيقة سون يكمل نصاب منتخب كوريا الجنوبية 0:41 دقيقة ماني يغيب عن تشكيلة السنغال في مواجهة هولندا 1:23 دقيقة الرميحي يتحدّث عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:40 دقيقة منتخب إسبانيا يصل إلى الأردن 0:42 دقيقة بعثة منتخب الإكوادور تصل إلى قطر 1:02 دقيقة سكالوني يتحدّث عن صعوبة اختيار اللاعبين 1:13 دقيقة نهرو العربي يُشيد بدولة قطر 3:35 دقيقة عمل فني يحاكي الرياضة بأسلوب عصري