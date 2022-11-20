سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يعلن افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 20, 2022 14:52 2:34 دقيقة أعلن سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ اليوم الأحد. الملخصات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة سعد الشيب يعد بتدارك أخطاء مباراة الإكوادور 3:15 دقيقة المنتخب الإكوادوري يفوز على نظيره المنتخب القطري 2:07 دقيقة باخ يرى أنّ الدوحة قادرة على استضافة أولمبياد 2036 1:48 دقيقة نشيد قطر يُعزف لأول مرة في تاريخ كأس العالم 1:05 دقيقة كلمة إنفانتينو قبل المباراة الافتتاحية 29:37 دقيقة وقائع حفل افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:34 دقيقة سمو أمير دولة قطر يفتتح كأس العالم FIFA قطر 2022™ 18:51 دقيقة المؤتمر الصحفي للمنتخب الهولندي قبل مواجهة السنغال 26:08 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للسنغال قبل مواجهة هولندا 0:49 دقيقة غياب بنزيمة عن كأس العالم FIFA قطر 2022™