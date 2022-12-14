سايس يؤكد أنّ إنجاز المغرب يعود لتطبيق خطة المدرب من قبل beIN SPORTS December 14, 2022 12:31 1:00 دقيقة قال رومان غانم سايس قائد منتخب المغرب إنّ ما وصل إليه أسود الأطلس عائدٌ لتطبيق خطة المدرب بحذافيرها إضافة إلى مجموعة متماسكة من اللاعبين. مقابلات منتخب المغرب كأس العالم FIFA قطر 2022™ رومان سايس -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة مباراة المغرب وفرنسا - التغطية الخاصة 1:48 دقيقة الركراكي يقول إنّه بكى لأول مرة بسبب كرة القدم 1:00 دقيقة سايس يؤكد أنّ إنجاز المغرب يعود لتطبيق خطة المدرب 3:02 دقيقة الركراكي وديشان.. مباراة داخل المباراة 2:20 دقيقة كتيبة وليد الركراكي تأمل الوصول إلى النهائي 3:09 دقيقة طريق الديكة وحلم معانقة الكأس للمرة الثانية تواليا 3:23 دقيقة فرنسا تطمح للتواجد في النهائي للمرة الثانية تواليا 1:45 دقيقة ماذا قال أوتامندي بعد تأهّل الأرجنتين إلى النهائي؟ 1:54 دقيقة ميسي يعبّر عن سعادته العارمة بالتأهل إلى النهائي 0:50 دقيقة فرحة لاعبي الأرجنتين بعد التأهل المبهر إلى النهائي