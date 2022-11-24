وسجل مهاجم توتنهام ريتشارليسون هدفي المباراة (62 و73).

أبرز أرقام المباراة:

● لم يخسر البرازيل في مباراته الافتتاحية في آخر 20 نسخة من كأس العالم (ف 17 ت 3) منذ خسارته 3-1 أمام إسبانيا في 1934.

● كدولة مستقلة، خسرت صربيا في 8 من مبارياتها الـ10 في كأس العالم – أعلى نسبة خسارات لأي فريق لعب 10 مباريات أو أكثر في البطولة (80%).

● تعرض نيمار للعرقلة 9 مرات في هذه المباراة – على الأقل 4 أكثر من أي لاعب آخر في كأس العالم 2022 حتى الآن.

● سجل ريتشارليسون 9 أهداف في مبارياته الـ 7 الأخيرة مع المنتخب البرازيلي في كافة البطولات وأصبح ثامن برازيلي يسجل ثنائية في أول مباراة له في كأس العالم والأول منذ نيمار في 2014.

● صربيا أحد 4 فرق لم تحقق أي تسديدة على المرمى في كأس العالم 2022 حتى الآن. إجمالاً فقط أستراليا (4) والسعودية (3) وكوستا ريكا (0) سددوا أقل من صربيا (5).

● سجل ريتشارليسون 19 هدفاً مع المنتخب البرازيلي منذ أول مباراة له مع الفريق يوم 7 سبتمبر 2018 – أكثر من أي لاعب آخر في نفس الفترة.

● قبل خروجه من أرض الملعب في آخر 15 دقيقة، فينيسيوس جونيور ساهم في 50% من تسديدات المنتخب البرازيلي الـ 16 في هذه المباراة (سدد 4 بنفسه، وصنع 4 فرص).

● تياغو سيلفا (38 عاماً و63 يوماً) يصبح أكبر لاعب يشارك في مباراة مع منتخب البرازيل في كأس العالم، متفوقاَ على جالما سانتوس (37 عاماً و138 يوماً في 1966).

مباراة البرازيل وصربيا - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز البرازيل على صربيا 2-صفر.

دق 81: محاولة كاسيميرو تجد العارضة!

دق 73: ريتشارليسون عاد إليكم من جديد! مهاجم توتنهام بطريقة فنيّة قادمة من شواطئ كوباكابانا يضيف الهدف الثاني لمنتخب بلاده والشخصي الثاني له في المباراة (2-صفر).

دق 62: ريتشارليسون يفك شيفرة شباك المنتخب الصربي مسجلاً الهدف الأول لراقصي السامبا (1-صفر).

دق 59: تصويبة أليكس ساندرو القوية اصطدمت بالقائم وغادرت الملعب (فرصة خطيرة جداً).

دق 55: عرضية فينيسيوس تأتي أمام نيمار الذي صوب فوق المرمى.

دق 50: نيمار ينفذ كرة ثابتة قريبة لكن الجدار يغير مسارها إلى الركنية.

دق 46: ماذا أهدرت يا رافينيا! ارتباك دفاعي كاد يكلف صربيا هدفاً في الثواني الأولى من الشوط الثاني.

عودة المباراة في شوطها الثاني...

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي...

دق 34: رافينيا يضيع طريق الشباك بطريقة غريبة جداً !

دق 27: تياغو سيلفا يضع فينيسيوس في حالة انفراد لكن الحارس فانيا ميلنكوفيتش-سافيتش كان الأسرع في قطع الكرة.

دق 25: عرضية تاديتش ينقذها الحارس أليسون بيكر قبل وصولها إلى ألكسندر ميتروفيتش.

دق 21: تصويبة كاسيميرو القوية صدها حارس المنتخب الصربي ببراعة.

الصلابة الدفاعية والالتحامات القوية هما عنوان الدقائق الأولى (دق 13) من المباراة.

انطلاقة حماسية للمواجهة التي ستكون مليئة بالإثارة والتشويق.

بداية المواجهة المرتقبة بين البرازيل وصربيا على أرضية استاد لوسيل.

التشكيلة الأساسية: البرازيل - صربيا