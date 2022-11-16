رئيس المركز القطري للصحافة سعد الرميحي يتحدّث عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 16, 2022 12:38 1:23 دقيقة قال رئيس المركز القطري للصحافة سعد الرميحي إن تنظيم قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، سيكون مقدمة لتحقيق الحلم المنتظر وهو احتضان الأولمبياد. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ المركز القطري للصحافة سعد الرميحي -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة آخر المستجدات المرورية حول استادات كأس العالم 0:45 دقيقة تيم كاهيل يزور معسكر أستراليا في الدوحة 0:51 دقيقة سون يكمل نصاب منتخب كوريا الجنوبية 0:41 دقيقة ماني يغيب عن تشكيلة السنغال في مواجهة هولندا 1:23 دقيقة الرميحي يتحدّث عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:40 دقيقة منتخب إسبانيا يصل إلى الأردن 0:42 دقيقة بعثة منتخب الإكوادور تصل إلى قطر 1:02 دقيقة سكالوني يتحدّث عن صعوبة اختيار اللاعبين 1:13 دقيقة نهرو العربي يُشيد بدولة قطر 3:35 دقيقة عمل فني يحاكي الرياضة بأسلوب عصري